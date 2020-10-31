عاجل.. وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند

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توفى الممثل شون كونري الذى أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة اليوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر عن عمر يناهز 90 عاماً.



واشتهر شون من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.



يشار أن وسائل إعلام بريطانية، أعلنت اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند الشهيرة.



وتمتع چون بنسيرة فنية حافلة وحاز على لقب الفارس فى العام 2000 ، كما حصل على الكثير من الجوائز خلال مسيرته الفنية وشملت جوائزه العديدة "أوسكار" وجائزتي "بافتا" وثلاث جوائز "جولدن جلوب".