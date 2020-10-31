فحص عاجل للاعبي النصر بعد إصابة حمد الله بفيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تأكد إصابة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله به.


وقال حمد الله في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه".


وأضاف: " تأكدت إصابتي بكورونا. لله الشكر، بالشفاء العاجل للجميع، وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم". لينضم اللاعب بذلك إلى قائمة مصابي النصر بالفيروس وهم "وليد عبد الله، يحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الخيبري، بالإضافة إلى عضو الجهاز الإداري عايض القحطاني".

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عبد الرزاق حمد الله النصر

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