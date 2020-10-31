ووكر يواصل صواريخه في الدوري الانجليزي

منح الإنجليزي كايل ووكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه التقدم على مضيفه فريق نادي شيفيلد يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب برامول لين لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وافتتح ووكر التسجيل للسيتي في الدقيقة الثامنة والعشرين من تصويبة أرضية قوية جاءت من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس آرون رامسدالي حارس شيفيلد يونايتد في التصدي لها.









وقالت شبكة " أوبتا " للإحصائيات أن هدف ووكر اليوم هو الثامن في مسيرته بالدوري الإنجليزي ومن بينهم ستة أهداف من تصويبات من خارج منطقة الجزاء وأشارت إلى أن هدف اليوم هو الأول له خارج ملعبه في البريميرليج.



