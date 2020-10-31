رامز أمير: هذه الصورة هي ردي الوحيد على ما حدث في مهرجان الجونة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان رامز أمير، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .


وكانت الصورة عبارة عن تصميم يضم صورته وهو في مهرجان الجونة، وصورة ممثل أجنبي يقوم بنفس الحركة الرياضية التي قام رامز بفعلها في المهرجان ، وانتقده الكثير.


علق رامز على الصورة قائلاً:"الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملته، بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور والتايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، و هفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكشن متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور" .


يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.


ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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