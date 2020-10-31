السيطرة على حريق بمخزن ملابس بالعبور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بغرفة لتخزين منتجات ملابس أعلى مصنع بمدينة العبور، ومنع امتداده للمصنع والمصانع المجاورة، ودون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بغرفة لتخزين منتجات مصنع للملابس بمدينة العبور.
على الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين أن المصنع للملابس الجاهزة، مقام على مساحة 1000 متر، وأن غرفة محل الحريق أعلى المصنع على مساحة 300 متر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمصنع أو المصانع المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وبالمعاينة تبين ـن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بالغرفة على سطح المصنع، واشتعلت النيران بجزء من المنتجات النسيجية، إلا أن جهود رجال الحماية المدنية حالت دون امتداد النيران لباقى أجزاء المكان أو المصنع والمصانع المجاورة.

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