سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس ليوم غد السبت، وتوقعت تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك.





كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.





وكانت «الأرصاد» قد توقعت أمس، هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم غد السبت حتى الثلاثاء المقبل، تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.



