كشفها الرئيس.. 7 معلومات هامة عن مشروعات تنمية سيناء

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خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك مسئولي الهيئة الهندسية عدد من المعلومات الهامة بشأن مشروعات التنمية التي تقام في سيناء خلال الفترة الحالية وكذلك المشروعات التي أقيمت بوقت سابق.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، وفرع الجامعة في مدينة رأس سدر، كما افتتح عددا من المشروعات التنموية، وتشمل افتتاحات الرئيس، "مطار البردويل الدولى، طريق النفق – رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، التجمع التنموى أبو رصاصة، التجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد".



كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، متاحف كفر الشيخ، وشرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية بعد تطويرهم.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي طرحت عن مشروعات تنمية سيناء خلال الافتتاح:



1- حجم التكلفة المالية لكافة المشروعات خلال الست السنوات في سيناء تتراوح بين 600 و700 مليار جنيه.



2- في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد تم تكليف الهيئة الهندسية خلال الفترة السابقة، بتنفيذ 342 مشروع بإجمالى 310 مليارات جنيه على أرض سيناء، بخلاف المشروعات الأخرى التي تنفذ بالجمهورية.



3- تم تنفيذ 215 مشروعا بتكلفة 75 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 103 مشاريع بتكلفة 161 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة 72 مليار جنيه.



4- الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بعدد 5 أنفاق، ونجحت الهيئة الهندسية في تنفيذ 2 مجموعة بـ 4 أنفاق هي "أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، و3 يوليو جنوب بورسعيد"، بأطوال 19 كيلو متر".



5- الفترة الحالية يتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4250 متر، ووصلت نسبة التنفيذ الآن إلى 73%، ومخطط الانتهاء من الأعمال في 30 يونيو 2021.



6- إجمالى أطوال الأنفاق الجديدة وصلت إلى 23 كيلو متر، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، وبذلك ستصل الأطوال إلى 29 كيلو متر أنفاق أسفل قناة السويس.



7- يتم تنفيذ كوبرى جديد على قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ حاليا إلى 55%، ومخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر يونيو 2021، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 90 مليار جنيه، وتم تنفيذ 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو متر بنسبة 100%، ويتم تنفيذ ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية.









