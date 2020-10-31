أول تعليق من زيدان على تألق دياز مع الميلان
السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:07 م
محمد أيمن
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كشف تقرير صحفي صادر اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد عن رد فعل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على تألق إبراهيم دياز خلال إعارته للميلان.
وواصل دياز للهدف الثالث له يوم الخميس الماضي بقميص فريق نادي ميلان ضد سبارتا براج في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
وقالت شبكة " ديفنسا سنترال " الإسبانية أن زيدان أبلغ المقربين منه أنه سعيد للغاية بالمستوى الذي وصل له دياز مع الميلان خلال الموسم الجاري.
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