الكيك بوكسينج يحدد موعد تجمع منتخبات الرجال والسيدات استعدادا للمشاركات الدولية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:50 م
الاتحاد المصري للكيك بوكسينج
الاتحاد المصري للكيك بوكسينج
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن موعد بدأ تدريبات منتخبات الرجال والشباب والناشئين للرجال والسيدات بهدف الاستعداد المبكر للبطولات الدولية والقارية خلال الموسم الجديد.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن الموعد المبدئي لبدء التدريبات الجماعية للمنتخبات تجهيزا للبطولات المقبلة بداية من الأسبوع الأول من شهر فبراير وذلك لجميع عناصر المنتخب بعد الاستقرار على أسمائهم عبر تجارب وبطولات تمت على مدار الفترات الماضية لاختيار أفضل العناصر.

وقال محمد صبيح إنه ينتظر إعلان الأجندة الدولية من جانب الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الإفريقي التي سيتم الكشف عن كافة تفاصيلها شهر يناير من العام المقبل حتى يتسنى تحديد مواعيد المعسكرات المغلقة للاعبين بناء على مواعيد البطولات القارية والدولية من أجل تجهيز عناصر الفراعنة بقوة بهدف حصد مراكز متقدمة مشددا على أن الاشتراك في البطولات الدولية ليس الغرض منه التمثيل المشرف.

وكان الاتحاد استقر على أسماء كافة الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية للعبة سواء للرجال والسيدات بعد إجراء تجارب التصفيات للمنتخب التي أقيمت في المدرسة العسكرية بالهايكستب وشهدت منافسات شرسة بين العناصر المشاركة في التصفيات.

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