9 لاعبين ينتظرون في الأهلي قرار موسيماني الحاسم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:04 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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ينتظر لاعبو النادي الأهلي المعارون تحديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية.

وأعار النادي الأهلي عددًا من اللاعبين في الموسم الحالي وهم باسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وناصر ماهر وكريم يحيى وعمار حمدي وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم.

وينتظر لاعبو الأهلي قرار المدرب الجنوب إفريقي للانتظام في التدريبات الجماعية وحسم موقفهم سواء بتجديد الإعارة أو الاستمرار مع النادي الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.



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