الإسماعيلي يقترب من ضم الصفقة الرابعة

ذكرت تقارير سعودية بأن النادي الإسماعيلي يقترب من الحصول على خدمات النجم التونسي أنيس البدري لاعب اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









ووفقً لما نشرته صحيفة الرياض السعودية أن لاعب المنتخب التونسي يقترب بقوة للانضمام إلى القلعة الصفراء، وذلك بعد خروجه من قائمة اتحاد جدة للموسم الحالي، مشيرة إلى أنه مازال مرتبطا بعقد مع الفريق.









وتابعت التقارير أن المدير الفني للاتحاد كاريني قام باستبعاد اللاعب أنيس البدري من حساباته بعدنا فشل في تقديم مستوى طيب منذ قدومه إلى الفريق.









جدير بالذكر أن انضم التونسي أنيس البدري إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الترجي التونسي.