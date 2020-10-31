الصندوق السيادي السعودي يستثمر500 مليون دولار في "صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية"

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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استثمر صندوق الاستثمارات العامة 500 مليون دولار في "صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية

ويسهم الاستثمار في تعزيز وجود الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص، وذلك عقب استحواذ الصندوق في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32 في المائة من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، منصة الخدمات الرقمية الرائدة.

وتؤكد الصفقة التي تأتي تماشيا مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولا فيها.

ويستمر صندوق الاستثمارات في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

ويعمل الصندوق في الآونة الأخيرة على اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة محليا ودوليا، ونوعت محفظته الاستثمارية في عدة قطاعات وأصول على امتداد جغرافي واسع.

الصندوق الذي يعد رافدا اقتصاديا رائدا ومسهما في تطوير عديد من الكيانات الاقتصادية، أخذت سياسته الاستثمارية الأخيرة في الحسبان تأثير جائحة كورونا المستجد في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، أما محليا فقد عمل مباشرة أو من خلال شركاته على المساهمة بشكل إيجابي في استقرار وتطوير سوق العمل في المملكة.

وتعتمد سياسة الصندوق على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، حيث يبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، وتستهدف هذه الاستثمارات الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.

ولم تقتصر استثمارات الصندوق على أنشطة محددة فحسب، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تشمل البنوك، الطاقة، التكنولوجيا، الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات

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