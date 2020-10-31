عاجل.. وفاة نجم أفلام جيمس بوند التاريخي "شون كونري"







وقالت صحيفة ميترو البريطانية ان هيئة bbc، اعلنت رسميا عن رحيل الفنان القدير، الذي قدم شخصية بوند في 7 اجزاء.







وكان اشهر الاجزاء التي ظهر بها كونري في شخصية بوند، فيلم "جولدن فينجر"، وفيلم "نيفر ساي نيفر".



اعلنت هيئة الاذاعة البريطانية رسميا عن وفاة النجم الاسكتلندي الكبير شون كونري عن عمر يناهز الـ 90 عام، والذي اشتهر بكونه أول من جسد شخصية جيمس بوند.