قطر تحول الصومال إلى قاعدة إرهاب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:35 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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حولت دولة قطر حكومة الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو إلى راعية للإرهاب والتطرف، حيث قامت بنشر أكثر من 2000 صومالي تم نشرهم بليبيا.

                                   

وأوضحت مصادر، أن قطر تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة وتحويلها إلى ساحة إلى الاقتتال.

 

وتسعى دولة قطر لشراء ولاءات داخل الجيش الصومالي تحت ستار المساعدات، حيث ارتفع منسوب الغضب في الصومال على وقع تدخلات الدوحة في الشأن الداخلي.

 

واعتادت قطر، انتهاك القانون الدولي، وسط دلائل على تأثيرها على قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الصومالية لدفعهم إلى التعاون مع حركة الشباب الإرهابية، بتنسيق عملاء قطر النشطين داخل تلك الأجهزة الأمنية، وأبرزهم فهد الياسين، الذي يعد الذراع الأيمن لتنظيم الحمدين في مقديشو، وتم تعيينه سبتمبر الماضي نائبًا لرئيس جهاز الأمن والمخابرات.

 

وقد أكد خبراء أمنيون وعسكريون صوماليون أن هناك أدلة على انتهاك قطر وتجاهلها لحظر توريد السلاح إلى الجيش الصومالي، المعلن من قبل مجلس الأمن، لافتين إلى وصولها إلى حركة الشباب وتنظيم داعش، وهو ما فضح مخططاتها وأجندتها لنشر الإرهاب والعبث بأمن الأقاليم وأمن دول الجوار مثل كينيا.

 

وطالب مسؤولون، في خطوة تصعيدية، من إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، السبت، بإخضاع أي عملية بيع أو تبرع بمعدات عسكرية لمقديشو للرقابة الدقيقة والجادة.

 

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