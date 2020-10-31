



نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية لطلاب الدبلوم الفني برقم الجلوس





نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020، يشكل الطلاب الذين ينضمون للمدارس الفنية كل عام تسعة وخمسون بالمائة من الناجحين بالإعدادية، وذلك لأن المدارس الفنية تساعد الراغبين في التوجه للأعمال الحرفية والنشاطات التجارية على التعلم سريعًا، والوصول لمراحل جيدة من التطبيق المبكر لما تعلمه الطالب، ويتمكن طلاب الدبلومات المتفوقين من التوجه لكليات أعلى تساعدهم في التعرف أكثر على المجالات التجارية والمجالات التي تتعلق بالصناعات المختلفة، التي تمكنهم من الحصول على وظائف جيدة.





تنسيقات الدور الثاني لمدارس الدبلومات

توجه الطلاب الذين استطاعوا اجتياز مرحلة الدبلوم إلى موقع التنسيقات وقاموا بتدوين الكليات التي يرغبون بدخول واحدة منها، وقد تخطى طلاب الدبلومات الذين نسقوا عن طريق بوابة التنسيق المائة وسبعين ألف، وتعمل اللجان المسؤولة على توزيع الطلاب طبقًا للرغبات جاهدة كي تجعل كل طالب يتوجه للمكان الذي يتوافق مع المجموع الذي استطاع الحصول عليه بشهادة الدبلوم.





كيفية الوصول لنتيجة التنسيقات

بعد رفع الناجحين بالدور الثاني أسماء الكليات التي يريدون الدخول إليها، أصبحوا في حالة ترقب لظهور بيان يعلن عن اقتراب موعد معرفة الكليات التي قبلتهم، ويمكن لهؤلاء الطلاب التوصل لإسم الكلية بالطريقة التالية:-





- توجيه الفأرة لبوابة التنسيق، ويتم من خلالها الوصول لتنسيق الدبلومات.

- النقر على نوعية التعليم التي درسها الطالب الفترة الماضية.

- يتم إضافة رمز الطالب، ثم رقم المقعد.

- يحدد الطالب عرض، ثم ينقرها مرتين.

- يشاهد الطالب اسم المعهد الذي قبله.





انتهاء تنسيق الدور الثاني للدبلومات

تضمن تنسيق الدبلومات كافة المدارس التي تدرس الطلاب بما في ذلك طلاب الـ 3 أعوام وطلاب الـ 5 أعوام، وقامت البوابة بتحديد الأيام الخاصة بالتنسيق، وقد انتهت البوابة من قبول رفع الكليات في الثالث عشر من أكتوبر، وتنوع الطلاب المنسقين فمنهم من يتبع التعليم الزراعي المتخصص في الأنظمة الغذائية، ومنهم من يتبع التعليم التجاري الخاص بأنظمة الاقتصاد، ومنهم من يتبع التعليم الصناعي الذي يهتم بعالم الصناعات.



