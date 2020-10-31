انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية الصيني أكتوبر الماضي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية الصيني، وهو مقياس لنشاط المصانع، في شهر أكتوبر، لكنه ظل في منطقة التوسع بفضل التدابير الحكومية الداعمة للنمو.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي 51.4 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 51.5 في سبتمبر، وفق ما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.

ويعكس المستوى الذي سجله مؤشر مديري المشتريات، والذي تجاوز توقعات عند 51.3، توسعا للشهر الثامن على التوالي.

وقال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المصلحة المذكورة إن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل 53.9، ليظل في منطقة التوسع بانخفاض 0.1 نقطة عن شهر سبتمبر، بينما بقي المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة دون تغيير عند 52.8 بما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

وارتفع المؤشران الفرعيان لطلبات التصدير الجديدة وطلبات الاستيراد الجديدة إلى مستوى 51 و 50.8 في أكتوبر، بزيادة 0.2 نقطة و0.4 نقطة على الترتيب مقارنة مع شهر سبتمبر.

كما أظهرت بيانات اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التحويلي بالصين إلى 56.2 في أكتوبر، مقارنة مع 55.9 في سبتمب

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