



ننشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





بدأت أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة في الظهور عبر موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت وذلك تمهيدًا لبدء عمليات الإيداع والصرف للدفعة الجديدة المتوقع أن يتم صرفها لكل المواطنين من خلال مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، وهذا بحسب ما تم تأكيده من قبل مسؤولي الوزارة على مدار الساعات الأخيرة.





أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020

أكدت وزارة القوى العاملة بأن أسماء المستحقين لصرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 ستكون متواجدة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث انتهت الوزارة من عمليات الفرز والمراجعة لكل طلبات التسجيل التي تم إنشائها من قبل المواطنين بشكل إلكتروني من خلال الموقع على مدار الشهور الماضية.





ويذكر بإن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن السماح للمواطنين بصرف منحة العمالة على دفعات جديدة تبدأ في أكتوبر وتستمر في نوفمبر المقبل وتنتهي في شهر ديسمبر 2020، بواقع 500 جنيه في الدفعة الواحدة ويتم استلام تلك المستحقات بالرقم القومي من خلال فروع مكاتب البريد.





رابط استعلام أسماء المستفيدين منحة العمالة 2020

خصصت وازرة القوى العاملة رابط محدد من أجل الاستعلام عن أسماء المستحقين والفائزين بمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة والمخصصة لشهر أكتوبر الجاري.





وقد جاء رابط استعلام أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 على النحو التالي: “من هنا“.





خطوات استعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2020

يمكن لكل المستفيدين من المنحة الآن إجراء الاستعلام عن موعد صرف مستحقات الدفعة الرابعة من منحة العمالة بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهذا باستخدام الاسم والرقم القومي فقط.





وقد جاءت طريقة استعلام منحة العمالة 2020 من خلال موقع وزارة القوى العاملة على النحو التالي:





- ادخل إلى موقع القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- اضغط على خدمة استعلام منحة العمالة 2020.

- اكتب الاسم والرقم القومي في المكان المخصص لذلك.

- اضغط على (عرض النتيجة).





انتظر قليلًا حتى يتم عرض تفاصيل أسماء المستفيدين من منحة العمالة وفي حالة وجود أي أخطاء أو مشاكل فنية يرجى التواصل مع رقم خدمة العملاء الخاصة بوزارة القوى العاملة.



