طرد "صديق" بارتوميو من برشلونة

قرر كارليس توسكيتس المكلّف بتسيير أعمال رئيس برشلونة، طرد جاومي مسفرير مستشار الرئيس المستقيل جوزيب ماريا بارتوميو في أول قرار عقب تولي المسئولية بعد رحيل باتوميو.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن مسفرير متورط في التعاقد مع الشركة التي كان عملها تشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة برشلونة أبلغ الموظفين بالقرار النهائي لطرد مسفرير، يوم أمس الجمعة.