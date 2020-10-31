بوجود هازارد.. زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة هويسكا في الليجا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:15 م
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان عن تشكيل الفريق الملكي لمواجهة نادي هويسكا، على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإسباني .
واعتمدزيدان في تشكيل ريال مدريد على الأسماء التالية:
في حراسة المرمى : كورتوا.
في خط الدفاع : مارسيلو - سيرجو راموس - إيدير ميليتو - لوكاس فاسكيز.
في خط الوسط : كاسميرو - مودريتش - فالفيردي.
في خط الهجوم : هازارد - أسينسيو- بنزيما.
جدير بالذكر أن يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.