بوجود هازارد.. زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة هويسكا في الليجا

أعلن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان عن تشكيل الفريق الملكي لمواجهة نادي هويسكا، على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإسباني .





واعتمدزيدان في تشكيل ريال مدريد على الأسماء التالية:





في حراسة المرمى : كورتوا.





في خط الدفاع : مارسيلو - سيرجو راموس - إيدير ميليتو - لوكاس فاسكيز.





في خط الوسط : كاسميرو - مودريتش - فالفيردي.





في خط الهجوم : هازارد - أسينسيو- بنزيما.





جدير بالذكر أن يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.