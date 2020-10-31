بوجود هازارد.. زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة هويسكا في الليجا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان عن تشكيل الفريق الملكي لمواجهة نادي هويسكا، على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإسباني .

واعتمدزيدان في تشكيل ريال مدريد على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى : كورتوا.

في خط الدفاع : مارسيلو - سيرجو راموس - إيدير ميليتو - لوكاس فاسكيز.

في خط الوسط : كاسميرو - مودريتش - فالفيردي.

في خط الهجوم : هازارد - أسينسيو-  بنزيما.

جدير بالذكر أن يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

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