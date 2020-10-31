دراسة تحليلية: قطر وراء تدهور الحقوق الاقتصادية في الصومال

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:15 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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تسببت التدخلات القطرية في الصومال، تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفقًا لدراسة تحليلية أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.. نظرة حقوقية”.

 

وكشفت الدراسة التحليلية، أن هناك زيادات متتالية للأزمات الاقتصادية لأسباب عدة، كما تتبعت الدراسة وضع الصومال على صعيد المؤشرات الدولية لا سيما الخاصة بالجوع والتعليم والفقر.

 

وأوضحت أن التدخلات القطرية في شؤون البلاد على المستويات السياسية والاستخباراتية؛ وكذلك تدهور الحالة الأمنية في البلاد بسبب حركة الشباب الإرهابية المدعومة بشكل أو بآخر من قطر؛ وعرقلة أدوار المانحين الدوليين لتحقيق أطماع سياسية؛ كانت الأسباب الرئيسية وراء تدهور أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في البلد الذي يعاني منذ عقود من تراجع مؤشرات التنمية.

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