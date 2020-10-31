نجما ميلان يعودان إلى التدريبات بعد الشفاء من كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
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انضم نجمي نادي ميلان الإيطالي إلى صفوف تدريبات الفريق بعد  سلبية نتائج فحص "كورونا" لكل من حارس مرماه جانلويجي دوناروما ولاعبه النرويجي ينس بيتر هوج.


وأوضح النادي في بيان على موقعه بالانترنت :"دوناروما وهوج اللذان لم تظهر عليهما أعراض ، جاءت نتائج فحصهما سلبية بعد إجراء مزيد من الاختبارات. تم إبلاغ السلطات الصحية المحلية. وأصبح مسموحا للاعبين بالعودة إلى التدريب".


وكانت نتيجة فحص اللاعبين الاثنين الماضي جاءت إيجابية ليخضع دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي (الآزوري) وهوج المنضم حديثا لميلان لإجراءات الحجر الصحي.


وأصبح اللاعبان جاهزين الآن للمشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه أودينيزي في الدوري الإيطالي غدا الأحد.


وأضاف البيان أن اللاعب ماتيو جابيا، الذي تم اكتشاف إصابته بعدوى "كورونا" في التاسع من أكتوبر الحالي خلال تواجه مع المنتخب الإيطالي الأولمبي (تحت 23 عاما)، سيخضع للفحص الطبي اليوم قبل المشاركة في تدريبات الفريق.


وكان المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي خضع للعزل الصحي من 24 سبتمبر الماضي إلى التاسع من أكتوبر الحالي، وليو دوارتي وساندرو تونالي هم اللاعبين الآخرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فريق ميلان منذ بداية الموسم الحالي في 19 سبتمبر الماضي.

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