نائب بالشيوخ: صعود مصر للمرتبة 83 في التنمية المستدامة دليل على نجاحها

Advertisements













اعتبر اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، وصول مصر للمرتبة 83 من بين 166 دولة فى تصنيف تقرير التنمية المستدامة للعام الحالي بانه دليل قاطع على النجاح الاقتصادى الكبير الذى حققته مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو تأكيد ايضا على أن مصر تسير فى المسار الصحيح.



وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، أن قرارات الرئيس السيسى الخاصة بالإصلاح الاقتصادى هى واحدة من اهم نجاح الدولة المصرية فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم يستحق الإشادات المستمرة من الرئيس السيسى به داخل مصر وخارجها لانه البطل الحقيقى فى النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى وباعتراف من العديد من المنظمات الاقتصادية والمصرفية العالمية.

‏

وأعرب النائب عن تفاؤله الكبير بأن مصر أمامها مستقبل باهر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها، مؤكدا أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد انجاز المشروعات غير المسبوقة فى تاريخ مصر فى مجال البنية التحتية والأساسية من مشروعات شبكة الطرق القومية والكباري والانفاق وتحديث منظومة النقل بجميع انواعها.





‏