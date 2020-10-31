6 مشاهد بارزة لـ"السيسي" خلال افتتاح مشروعات شرم الشيخ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تميزت الساعات التي افتتحها فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية بشرم الشيخ وعلى رأسها جامعة الملك سلمان الدولية وعدة متاحف، بعدد من المشاهد الهامة والبارزة.

تلاوة آيات من القران الكريم
في تمام العاشرة صباحا، بدأت، الاحتفالية الخاصة بافتتاح جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بتلاوة آيات من القران الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

افتتاحات للمشروعات الجديدة
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، وفرع الجامعة في مدينة رأس سدر، كما افتتح عددا من المشروعات التنموية، وتشمل افتتاحات الرئيس، "مطار البردويل الدولى، طريق النفق – رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، التجمع التنموى أبو رصاصة، التجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد".

افتتاح متاحف شرم الشيخ
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، متاحف كفر الشيخ، وشرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية بعد تطويرهم.

لقاء مع طلاب جامعة الملك سلمان
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بجامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث تحدث مع طلاب الجامعة قائلا لهم: "برحب بيكم في الأول وبتمنى لكم كل التوفيق.. إيه اللى ناقص هنا مش عملناه"، ليؤكد الطلاب على أن كل الأمور داخل الجامعة جيدة.

رسالة من الرئيس للطلاب
وأضاف الرئيس السيسى لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية: "يا ترى ليكم أي ملاحظات بعد انطلاق الدراسة منذ أسبوع.. وده الافتتاح الأولانى وعاوزين نطمن أن كل حاجة طبقا للتخطيط اللى اتعمل.. عايزين نطلع أفضل جودة تعليم على الإطلاق.. وأنتم المستهدفين لتنفيذ أفضل تعليم.. شكرا وبالتوفيق لكم ان شاء الله".

صورة تذكارية للرئيس والوفد السعودي
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد السعودى المرافق له برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على التقاط صورة تذكارية خلال تفقدهم مبانى ومنشآت جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.

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