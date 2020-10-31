الغوص والإنقاذ يعلن عن محاولة تسجيل رقم قياسي جديد لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو





يعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي عن محاولة السباح المصري عمر سيد شعبان لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف وسباح نادى الإسماعيلي بتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد أعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو وذلك يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر المقبل بحمام سباحة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





جدير بالذكر أن السباح المصري عمر سيد شعبان شارك عام ٢٠١٥ ببطولة كأس العالم للأندية وحصد المركز الثانى ١٠٠ م مونو والمركز الثالث ٥٠ متر مونو تحت الماء والمركز الثالث ٥٠ مونو.





وحصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح عام 2016 فى بطولة الجمهوريه و كأس مصر. وحقق السباح المصري ٣ أرقام قياسية ١٠٠ متر بزمن ٣٧.٩٢ و٥٠ متر تحت المياه بزمن ١٥.٠٦ و٥٠ متر مونو في زمن ١٦.٩٤.





وفى التصنيف العالمى صنف ثانياً فى ال ٥٠ متر لعام 2017 والثاني عربياً وفي عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة وحصل على كأس مصر 19 مرة وفي عام 2019 حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.











