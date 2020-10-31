عدم اختصاص القضاء الإداري بإلغاء عمومية حزب الغد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص والنظر في موضوعها.

أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم ٤٢٢١٣ ٧٤

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، علي ما يترتب من اثار أخصها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ ثلث ساعة

الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ يوم

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي لـ طلاب جامعة سلمان: "في حاجة ناقصة؟".. ورد قوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه