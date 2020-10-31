20 ديسمبر.. نظر دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي متصور من الظهور بالإعلام

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، لجلسة ٢٠ ديسمبر المقبل للإطلاع علي المستندات والرد.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور علي كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ ٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة مت المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات.

ذكرت الدعوى ان مرتضي منصور أعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.


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