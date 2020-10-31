داخل مطبعة بدون ترخيص في الطالبية.. العثور على كميات كبيرة من المطبوعات التجارية المقلدة

Advertisements

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المطبوعات التجارية المقلدة داخل مطبعة بدون ترخيص بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.



كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مسئولى مطبعة كائنة بمحافظة الجيزة بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات وأدوية مجهولة المصدر ومنسوبة للعديد من شركات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، مما يسبب أضرار مادية لتلك الشركات فضلًا عن الأضرار الصحية لمستخدمي تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.



تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم، مقيم بمنطقة الهرم غرب الجيزة، له معلومات جنائية حيث قام المذكور بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة الطالبية بالجيزة وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 117 علبة وغلاف لمستحضرات وكريمات وأعشاب طبية بأسماء شركات وعلامات تجارية وهمية، 92 زنكات المستخدمة في إصدار بعض المطبوعات محل الضبط، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم تقليد الكتب الدراسية والمطبوعات التجارية.

