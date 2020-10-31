داخل مطبعة بدون ترخيص في الطالبية.. العثور على كميات كبيرة من المطبوعات التجارية المقلدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المطبوعات التجارية المقلدة داخل مطبعة بدون ترخيص بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام مسئولى مطبعة كائنة بمحافظة الجيزة بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات وأدوية مجهولة المصدر ومنسوبة للعديد من شركات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، مما يسبب أضرار مادية لتلك الشركات فضلًا عن الأضرار الصحية لمستخدمي تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.

تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حاصل على دبلوم، مقيم بمنطقة الهرم غرب الجيزة، له معلومات جنائية حيث قام المذكور بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة الطالبية بالجيزة وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 117 علبة وغلاف لمستحضرات وكريمات وأعشاب طبية بأسماء شركات وعلامات تجارية وهمية، 92 زنكات المستخدمة في إصدار بعض المطبوعات محل الضبط، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم تقليد الكتب الدراسية والمطبوعات التجارية.

أخبار تهمك

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ أقل من ساعتين

السيسي لـ طلاب جامعة سلمان: "في حاجة ناقصة؟".. ورد قوي

منذ أقل من ساعتين

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه