الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر رابط موقع الشركة المصرية الاتصالات 2020 billing.te.eg

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:47 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر رابط موقع الشركة المصرية الاتصالات 2020 billing.te.eg

فاتورة التليفون الارضي عبر المصرية الاتصالات 2020 billing.te.eg،كم كان من الصعب في الماضى أن استعلم عن قيمة الفاتورة المستحق سدادها للتليفون الأرضي وأيضا عن كيفية السداد عن طريق الذهاب الي الشركة لكن حاليا أصبح دفع قيمه الفاتورة ومعرفة المبلغ المراد سدادة من أسهل العمليات من خلال شيكة الأنترنت خصوصا من خلال موقع المصرية للأتصالات،وفي الفترة الأخيرة تم الأبلاغ عن واجب سداد الفاتورة في شهر أكتوبر وتحديدا يوم 15 وهذا فقط يمتد الي 14 من الشهر التالي واي خط أرضي لن يتحول ألا بعد أن يستعلم.

ما هي الخطوات التي تلزم حتي يم دفع الفاتورة المستحقة؟

- يجب أن تقوم بفتح الموقع الرسمى للمصرية للاتصالات (اضغط هنا). 

- قم بأختيار الرمز التابع لمنطقتك ومن ثم قم بكتابة رقم هاتفك ومن بعدها قم باختيار أظهار الفواتير والتي تقوم بأعلامك فواتيرك التي لم تسدد وما هي قيمتها.

- قم بالضغط علي”الختر السداد”ومن بعدها أختار سدد التي تكون أعلي الشاشة.

- ومن بعدها تفتح امامك بوابة اخري حتي تستمر عملية سداد الفاتورة قم باضافة بريدك الألكتروني ومن بعدها اختار دفع.

- تقوم بعملية الدفع من خلال الوسيلة المحببة اليك وهي الخطوة النهائية.

أول فاتورة تم أصدارها في منتصف شهر يناير وكانت الشركة منحت فرصة الي 15 فبراير من غير الزام غرامة والفاتورة التي تليها قد صدرت في منتصف شهر ابريل حتي 15 من شهر مايو بدون فرض الغرامة فمن الواضح أن الشركة تقوم بأمهال عملائها فرصة مدتها شهر حتي يتمو عملية سداد الفاتورة وأذا مرت هذة المدة بدون سداد سوف يتم تحويل الهاتف الي أستقبال المكالمات فقط وبعد مرور شهر اخر تأخذ الشركة هذة الخدمة منة أيضا ومن بعد التأخر شهر يتم دفع غرامة بحد أدني 1 أو 1.5 %.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر رابط موقع الشركة المصرية الاتصالات 2020 billing.te.eg

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