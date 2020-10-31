جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:40 م
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة شيفيلد يونايتد بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة مانشستر سيتي تواجد كيفين دي بروين في خط الوسط، في حين سيقود رحيم سترلينج هجوم المان سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – رياض محرز – كيفين دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج

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