



هنا اسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 .. موعد صرف منحة 500 جنيه من موقع وزارة القوى العاملة





اسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة، مازال موعد الاعلان عن كشوف اسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 لشهر اكتوبر تشغل بال الملايين من المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر خلال الايام القادمة أن تعلن وزارة القوى العاملة موعد محدد لصرف منحة 500 جنيه للفئات المستحقة الاكثر تضررا من الازمة الحالية، حيث تقرر صرف منحة العمالة المؤقتة على مدار ثلاثة اشهر حتى نهاية العام الجاري، بواقع 500 جنيه شهريا.





اسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة

ومن المقرر بعد فرز البيانات المسجلة والطلبات المقدمة أن تقوم وزارة القوى العاملة باعداد بيان اسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة لشهر اكتوبر 2020 استعدادا لصرفها من جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، وبعد ذلك تقوم الوزارة بارسال رسائل نصية إلى المستفيدين من منحة العمالة عبر هواتفهم المحمولة لاخبارهم بموعد الصرف المحدد لهم، وكانت رئاسة الوزارء قد نفت أن يتم اعلان اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.





موعد صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة

وكان موقع وزارة القوى العاملة قد اغلق ابوابه أمام المتقدمين وراغبي تحديث البيانات في يوم 15 اكتوبر رسميا، ونحن الآن بصدد الاعلان عن اسماء المستحقين حتى يتم ايداع المنحة لهم بداية من شهر اكتوبر الجاري وحتى شهر ديسمبر 2020، حيث سترسل القوى العاملة رسائل نصية إلى المستفيدين من خلال رقم:”2030″ تضم كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، وتأتي التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منحة العمالة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى المعيشة لهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم.





لم تحدد وزارة القوى العاملة حتى الآن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020، ولكن خلال ايام ستحدد الفترة التي سيتم فيها الصرف مع التواصل مع اسماء المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة.



