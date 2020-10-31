يوفنتوس يصدم باولو ديبالا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:59 م
ديبالا
ديبالا
الفجر الرياضي
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قرر نادي يوفنتوس الإيطالي تأجيل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى إشعار آخر، بسبب ضيق الوقت وسفر وكيل أعماله إلى الأرجنتين.

 

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن أن ديبالا يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى حالياً نحو 7.5 فقط بينما يرغب يوفنتوس في منحه 10 ملايين سنوياً، ليناسب الوضع المالي الحالي للنادي وظروفه.

 

ولا يتمتع ديبالا بعلاقة قوية مع أندريا بيرلو مدرب الفريق، الذي لا يفضل إشراكه باستمرار هذا الموسم أساسياً، رغم غياب رونالدو الطويل بسبب كورونا.

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