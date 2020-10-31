أوكرانيا تسجل 8752 حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم السبت، خلال يوم واحد، تسجيل 8752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني، ارتفاع عدد حالات الإصابات اليومية من 8312 حالة تم الإعلان عنها يوم أمس الجمعة، إلى 8752 حالة أعلن عنها اليوم.

 

وأشار المجلس الأوكراني، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا، بلغ حتى الآن 387481 حالة إصابة. كما وبلغ عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا 7235 حالة وفاة، حتى الآن.

 

 حيث أن عدد الإصابات اليومية تضاعف منذ بداية الشهر الجاري، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأولى من أكتوبر، عن تسجيل 4633 حالة إصابة جديدة بكورونا، كأكبر قفزة يومية منذ بداية تفشي الوباء يومها، فيما سجلت اليوم رقما قياسيا جديد، ضعف الأول.

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