"محظور تداولهم".. العثور على 55 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة بإمبابة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أكثر من 55 ألف مطبوع تجارى داخل مطبعة بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.

وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مفادها قيام مسئولي مطبعة، كائنة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض بالطباعة وبدون أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وتم التقابل مع عامل بها وبالتفتيش فى تواجده، عثر على 55200 خمسة وخمسون ألفًا ومائتان مطبوع تجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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