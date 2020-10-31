بعد طرح أغنيته "دقي يا مزيكا" في ختام الجونة السينمائي.. رامي عياش يوجه الشُكر للمشاركين في هذا العمل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان رامي عياش، عن سعادته الكبيرة بسبب إحيائه حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقام بتوجيه رسالة شكر
لكل من شارك معه في كليب "دقي يا مزيكا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


حيث كتب "عياش"، تغريدة جديدة قال فيها:"فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية دقي يا مزيكا، وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، وأخص بالشكر شركة مزيكا التي كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل”.


وشارك في الفيديو كليب الخاص بأغنية" دقي يا مزيكا" مجموعة من النجوم الذين حرصوا على حضور الدورة الرابعة للمهرجان، منهم يسرا، ليلى علوي، جمال سليمان، أمينة خليل، أروى جودة، بشرى، أحمد داوود، تامر حبيب، شيرين رضا، محمد فراج، تارا عماد، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عبد الرحمن رشدي، وإخراج مريم الباجوري.

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