محمد بركات: حسام البدري يعلن عن المنضمين من الأهلي لمواجهة توجو اليوم

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة سيعلن اليوم السبت عن اللاعبين الذي تم إختيارهم من النادى الأهلى لتمثيل منتخب مصر أمام توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.









وأكد بركات فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول سيعلن اليوم عن الأسماء التى ستنضم لمنتخب مصر من النادى الأهلى عقب مواجهة الفريق ضد طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وأوضح بركات أن لاعبي الأهلي سيكونوا بجانب ال 14 لاعب الذي تم إختيارهم من الأندية الأخري فى معسكر مفتوح سينطلق يوم الثلاثاء القادم قبل انضمام لاعبي الزمالك والمحترفين وإنطلاق المعسكر الأساسي فى التاسع من نوفمبر.