عاجل.. الإدارى يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة الانتخابات لقوائم حزب مستقبل وطن

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص في دعوى وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس النواب لقوائم حزب مستقبل وطن، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا لنظرها وبحث الموضوع لعدم الاختصاص.

اختصمت الدعوى المقامة سمير صبري الهيئة الوطنية للانتخابات، وحملت رقم ٦٣٣٧٧٥.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات لقوائم حزب مستقبل وطن.

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