الدوري السعودي| موعد مباراة قمة الأهلي ضد الاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة ديربي جدة، بين فريق الاتحاد ونظيره الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويسعى الراقي لمواصلة سلسلة الإنتصارات، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة لفوزه في أول مباراتين على الوحدة ثم الباطن.





وعلى الجانب الأخر يخطط الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لمصالحة جماهيره بعدما هزم على يد الاتفاق وتعادل مع الفتح.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





وتذاع المباراة حصريا عبر قناة ksa sport التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للأهلي:-

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: محمد عبده خبراني، عبد الله حسون، لوكاس ليما، معتز هوساوي

خط الوسط: إدريس فتوحي، لجوبومير فيجسا

خط الوسط الهجومي: ماركو مارين، ألكسندرو ميتريتا، سلمان المؤشر

خط الهجوم: عمر السومة





التشكيل المتوقع للاتحاد:-

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني، عبد المحسن فلاته

خط الوسط: برونو هنريكي، عبد العزيز البيشي، فهد المولد، كريم الأحمدي

خط الهجوم: اليكساندر بريوفيتش، روماريو دا سيلفا "رومارينيو"



