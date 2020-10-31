حجازي يوجه رسالة تحدي قوية بعد الانضمام لاتحاد جدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي رسالة  تحدي قوية بعد الإنضمام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.


وكتب حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " اختبار جديد مع فريق عريق، أتمنى من الله التوفيق مع زملائي في تقديم أفضل شيء ممكن وتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد جماهيره إن شاء الله".


ونشر مدافع المنتخب الوطني صور من تقديمه لوسائل الإعلام بعد أن حصل على قميصه المفضل رقم 26 اليوم السبت قبل ساعات من لقاء الديربي الذي يجمع إتحاد جدة بنادي أهلي جدة في دوري الدوري السعودي.

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