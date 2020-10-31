هيروين وأقراص مخدرة بـ"ربع مليون جنيه".. القبض على خليجي ببولاق الدكرور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهته إعترفوا بما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 255 ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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