كلوب يُثني على أداء صلاح مع ليفربول ويشيد بقدراته

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أن الموسم الجاري هو الأصعب على جميع الفرق بنسبة 100% بسبب المتطلبات القاسية من الجميع.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لشبكة سكاي سبورتس أكد أن الفرق التي لديهم كرة قدم دولية تمر بفترات صعبة للغاية خاصةً أن شهر أكتوبر بات يشبه شهر ديسمبر على غير المعتاد.


وأضاف: " لدينا شهر به الكثير من المباريات دون الحصول على الراحة مع وجود أربعة أشهر أخرى سنخوض فيها الكثير من التحديات ولا أعرف كيف سنتغلب على الوضع".


وأنهى:" محمد صلاح تطور بشكل كبير ونجح في تسجيل ستة اهداف خلال ستة مباريات خاضها اللاعب ضد وست هام يونايتد بالإضافة إلى أربعة أهداف في المباريات الخمسة بشكل عام".

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