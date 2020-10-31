شكرى نجيب يودع زملاءه فى المقاولون قبل العودة للدراويش

ودع شكري نجيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب زملائه في ذئاب الجبل وذلك قبل العودة إلى ناديه الإسماعيلي بعد إنتهاء إعارته خلال الموسم الجاري.









وجمع اللاعب متعلقاته بالنادي تمهيداً للعودة إلى الإسماعيلية من جديد في الوقت الذي يرغب فيه عماد النحاس المدير الفني للفريق في التفاوض مع الإسماعيلي لتجديد إستعارة اللاعب.









وفي تصريحات للفجر الرياضي أكد أحد أعضاء ملجس إدارة المقاولون أن خط المفاوضات سيتم فتحه من جديد خلال الفترة المقبلة لإبقاء اللاعب في صفوفنا.



