ميريام حسين تنشر صورة لها من استعداداتها لحفل مهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها أثناء التحضير للاستعداد لحفل مهرجان الجونة السينمائي، وعلقت قائلة"قبل ختام مهرجان الجونة السينمائي".


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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