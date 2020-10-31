بالأزرق.. هبة مجدى تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هبة مجدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هبة مجدي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها من حفل مهرجان الجونة السينمائي الدولي، واعتمدت على فستان أزرق طويل، ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.


يذكر أن هبة مجدى تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

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