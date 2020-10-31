على مساحة 300 فدان.. السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان عقب افتتاحها

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في جامعة الملك سلمان، ويرافقه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن جامعة الملك سلمان بالتزامن مع افتتاحها:





- جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام فى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.





- تعتبر جامعة الملك سلمان الدولية أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، كما تعد واحدة من أهم ثمار التعاون السعودي- المصري في مجال التعليم والبحث العلمي.





- تم تدشين جامعة الملك سلمان الدولية في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه في محافظة القاهرة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر في شهر أبريل عام 2016.





- جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تقدم دراسة فى 4 مجالات وهى مجال علوم وهندسة الحاسبات ومجال العلوم الهندسية ومجال الصناعة التكنولوجية ومجال العلوم الأساسية، وينطلق فرع رأس سدر بالعمل فى مجال العلوم الإدارية ومجال الزراعات الصحراوية، بالإضافة إلى فرع شرم الشيخ الذى يشهد مجال اللغات التطبيقية ومجال السياحة والضيافة ومجال الفنون والتصميم ومجال العمارة.





- تضم الجامعة مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، كما تضم مستشفى جامعيًا مجهزًا بفرع مدينة الطور.





- توفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء حاليًا من تنفيذ نحو 60% من المباني والهياكل الخرسانية.



