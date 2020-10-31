بفستان جريء.. كارول سماحة تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة كارول سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة حيث اعتمدت على فستان طويل مفتوح، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أغنية "مش هعيش"، أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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