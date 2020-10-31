الصين تبدأ في تصدير قطارات خفيفة للمكسيك

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:03 م
قطارات خفيفة
قطارات خفيفة
وكالات
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خرج قطار سكك حديدية خفيفة سيتم تصديره إلى المكسيك من من خط التجميع في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.

 

ويعتبر القطار الذي تم إنتاجه من قبل شركة سي آر آر سي تشوتشو المحدودة للقطارات، واحدا من 26 قطارا للسكك الحديدية الخفيفة ستصنعها الشركة للتصدير. وستكون هذه القطارات أول تصدير لمعدات النقل الصينية بالسكك الحديدية إلى المكسيك.

 

وتبلغ سرعة القطار التصميمية 80 كيلومترا في الساعة، حيث يبلغ طوله 29.5 مترًا وعرضه 2.69 مترًا، ويمكن أن يحمل 355 راكبًا. وسيتم تقسيمه إلى ثلاثة خطوط من نظام السكك الحديدية الخفيفة في مدينة مونتيري المكسيكية.

 

وقال ليو يينغ، مدير مشروع الشركة، إنه على الرغم من وباء كوفيد-19، أكملت الشركة التصميم والإنتاج والاختبار قبل التسليم في غضون 10 أشهر فقط.

 

وأضاف ليو أنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من المركبات إلى المكسيك قبل شهرين من موعد التسليم المحدد.

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