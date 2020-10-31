الكاتبة سهير عبد الحميد تحتفل بتوقيع كتابها "قصور مصر" (صور)

أقيمت في قاعة الكلمة بساقية الصاوي، ندوة وحفل توقيع كتاب "قصور مصر" للكاتبة الصحفية بالاهرام سهير عبد الحميد.









ومن جانبها قالت الكاتبة أثناء الحفل أنها حاولت دق جرس إنذار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القصور المصرية وأنها حاولت إعادة قراءة تاريخ أسرة محمد علي بشكل موضوعي بعد تعرضها لعملية تشويه ممنهج لسنوات طويلة.









مؤكدة رفضها تحويل بعض القصور إلى قاعات أفراح وضرورة استغلالها بما يليق ومكانتها التاريخية والمعمارية كما حدث مع قصر الأمير طاز والباحثة في التاريخ والتراث.









وأكد الكاتب والناقد عماد العادلي الذي أدار اللقاء أن الكتاب مرجع مهم وموسوعي عن تاريخ القصور الأثرية بمصر، وأن المكتبة التاريخية كانت في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي يمثل جرس إنقاذ للقصور في مصر.













كما بين المؤرخ والمفكر الدكتور أحمد زكريا الشلق أن المؤلفة مؤرخة ضلت طريقها إلى عالم الصحافة، مبينا أن الكتاب فيه خلطة من التاريخ والأدب والفن والجمال حيث قدمت الكاتبة حقائق التاريخ بشكل أدبي وجمالي.









وهو ما أكده الكاتب والشاعر أحمد الشهاوي الذي أشار إلى أن الكاتبة من الصحفيين القلائل في مصر المهتمين بكتابة أدب التاريخ، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير مبذول في جمع معلومات الكتاب.









بينما رأى الكاتب الصحفي فاروق هاشم مستشار رئيس تحرير جريدة الأهرام أن الكتاب يقدم وجبة دسمة من المعلومات عن القصور التاريخية مطالبا بضرورة وجود جزء ثان لتوثيق أكبر عد ممكن من القصور