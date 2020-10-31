نجم الزمالك يخضع لفحص طبي جديد

خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت لإختبار طبي على هامش المران الجماعي والذي يحدد إمكانية مشاركة اللاعب في التدريبات.









وكشف مصدر طبي داخل نادي الزمالك " للفجر الرياضي " أن حازم إمام سيتحدد إمكانية مشاركته في تدريبات اليوم عقب التأكد من نتيجة فحصه الطبي.









وأضاف المصدر أن حازم إمام تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المباريات الماضية ضد حرس الحدود والإسماعيلي في الدوري والرجاء في دوري أبطال أفريقيا.



