"أول ما شوفت الصورة قلبي دق".. رانيا فريد شوقي تعلق على صورة مُركبة لوالدها في مهرجان الجونة

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أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها الكبيرة بسبب قيام واحد من متابعيها بتصميم صورة لوالدها الفنان القدير فريد شوقي ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





نشرت رانيا فريد شوقي صوره لوالدها الراحل، ظهر فيه وكأنه حاضرًا الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، علقت عليها قائلة:"أول ما شوفت الصورة قلبي دق وفرحت أوي كأني شوفت أبويا بجد، تسلم إيدك يا فنان يا مبدع، ربنا يسعدك زي ما اسعدتني".



وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.