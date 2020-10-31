إخلاء سبيل السائق المتسبب في حادث مدينة نصر

Advertisements

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بإخلاء سبيل السائق المتسبب في حادث انقلاب سيارة بشارع مصطفى النحاس، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.



البداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بطريق مصطفى النحاس بمدينة نصر بوقوع حادث مرورى بين أتوبيس وسيارتين وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.



وتبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بالطريق بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة في يديه واصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكى متوقفة بجوار الرصيف مما أدى لتهشمهما، وإصابة شخص تم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.